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美戰略核潛艇艦長革職 被指表現堪憂 今年海軍第8人

萊爾被解除亞拉巴馬號藍色船員編組艦長職務。 萊爾被解除亞拉巴馬號藍色船員編組艦長職務。
萊爾被解除亞拉巴馬號藍色船員編組艦長職務。
美國海軍周一宣布，解除戰略核潛艇亞拉巴馬號（USS Alabama）其中一位艦長的職務，理由是對其指揮能力「失去信心」。這不但是今年至少第8位被革職的海軍指揮官，更是近年首位被公開解除指揮權的核導彈潛艇艦長。美國海軍研究所新聞網引述海軍官員指，今次解除官兵的原因與「表現擔憂」有關。
去年8月起擔任指揮官
美國海軍發表簡短聲明，表示第9潛艇大隊指揮官蒂爾布魯克（Nicholas Tilbrook）海軍少將，上周五解除亞拉巴馬號藍色船員編組艦長萊爾（Michael Lyle）海軍中校的指揮權，第17潛艇中隊副指揮官阿巴克爾（Larry Arbuckle）海軍中校成為亞拉巴馬號藍色船員編組臨時艦長。聲明未有解釋對萊爾失去信心的原因，僅指海軍指揮官需要在個人行為及專業行為保持很高的標準，外界預期他們在責任、可靠、領導三大方面維持最高的標準，當他們「無法達到這些標準，海軍追究他們的責任」。
亞拉巴馬號以華盛頓州基策普—班戈海軍基地為母港，太平洋艦隊潛艇部隊向美國傳媒確認，萊爾被解除指揮權與不當行為無關。根據第9潛艇大隊去年8月19日的新聞稿，當天成為亞拉巴馬號藍色船員編組第18任艦長的萊爾表示，「我期待與全體船員合作，執行軍隊最重要任務」。
根據資料顯示，萊爾2002年在范德堡大學畢業，兩年後加入海軍，先後在攻擊核潛艇休斯敦號及水牛城號服役，2017年加入戰略核潛艇部隊成為路易斯安那號的副艦長；去年開始指揮亞拉巴馬號藍色船員編組。
曾參與極重要國安任務
戰略核潛艇是美國海陸空核三位一體打擊力量其中一環，由14艘俄亥俄級組成，每艘最多搭載20枚三叉戟二型D5潛射彈道導彈；每枚導彈平均裝載4枚或5枚核彈頭，總數約90枚。戰略核潛艇船員分為藍色及金色兩個編組，輪流在指定海域執行戰略威懾巡航77天，準備隨時接收命令發射核導彈，此舉把戰略核潛艇的戰略可用性最大化。根據美國原子科學家公報，任何時候有4艘或5艘美國戰略核潛艇執行任務。
亞拉巴馬號1985年5月25日服役，萊爾去年夏天成為艦長時，該艦總共完成96次戰略威懾巡航，截至今年夏天在船塢維修，未知是否已經回復作戰狀態。萊爾的軍旅生涯完成了3次戰略威懾巡航、4次西太平洋部署、9場對國家安全極其重要的任務。本報綜合報道
亞拉巴馬號屬於美國核三位一體的力量。亞拉巴馬號屬於美國核三位一體的力量。
亞拉巴馬號屬於美國核三位一體的力量。
美國海軍今年解除職務指揮官名單美國海軍今年解除職務指揮官名單
美國海軍今年解除職務指揮官名單
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