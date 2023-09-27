韓建軍75年 首爾閱兵針對朝

【本報綜合報道】南韓建軍75周年國軍日將至，韓軍昨日在首爾和京畿道舉行紀念活動，包括10年來首次國軍日閱兵。總統尹錫悅致詞時揚言，南韓將立即報復北韓任何挑釁行為，若北韓動用核武，韓美同盟將以壓倒性力量終結北韓政權。

韓軍在首爾舉行大規模閱兵式，出動約4,000名軍人和170多件武器，包括K2主戰坦克、高威力彈道導彈、空軍F35A隱形戰機等。尹錫悅出席在京畿道城南市首爾空軍基地舉行的紀念儀式，表明北韓政權須認清核武無法保證其安全，但對南韓民眾生存構成威脅，對世界和平構成嚴重挑戰。他指摘北韓政權執着發展核武，加劇北韓人民苦難，侵犯人權。

尹錫悅稱進一步夥美日合作 尹錫悅續指，南韓將在美國同盟關係基礎上，進一步加強與美國和日本安全合作。他重提今年4月與美國總統拜登達成的《華盛頓宣言》、上月在美國大衞營建立的美日韓三國合作框架，將有助於加強威懾北韓核計劃。他強調開發尖端防禦技術重要性，包括如基於人工智能的人機協作系統，以及太空、網路和電磁武器。