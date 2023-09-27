俄兩能源巨企CEO 下月隨普京訪華

知情人士指，俄羅斯天然氣工業股份公司行政總裁米勒（Alexei Miller）和俄羅斯石油公司行政總裁謝欽（Igor Sechin），以及其他俄羅斯能源部門高級官員是訪華代表團成員，謝欽在普京訪華後會進行自己在能源方面的活動，但未知詳情。

普京計劃下月訪問北京，並出席第3屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，這是國際刑事法院今年3月發出逮捕令後，普京首次外訪。俄羅斯正加強與亞洲的關係，特別是中國，以抵銷俄羅斯攻烏導致與歐洲石油和天然氣傳統買家貿易減少的影響。