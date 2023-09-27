俄兩能源巨企CEO 下月隨普京訪華
【本報綜合報道】英國傳媒周一報道，俄羅斯天然氣工業股份公司和俄羅斯石油公司高層下月將隨俄羅斯總統普京出訪中國。
知情人士指，俄羅斯天然氣工業股份公司行政總裁米勒（Alexei Miller）和俄羅斯石油公司行政總裁謝欽（Igor Sechin），以及其他俄羅斯能源部門高級官員是訪華代表團成員，謝欽在普京訪華後會進行自己在能源方面的活動，但未知詳情。
普京計劃下月訪問北京，並出席第3屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，這是國際刑事法院今年3月發出逮捕令後，普京首次外訪。俄羅斯正加強與亞洲的關係，特別是中國，以抵銷俄羅斯攻烏導致與歐洲石油和天然氣傳統買家貿易減少的影響。
國際刑事法院3人 遭俄通緝
另外，俄羅斯內務部周一宣布把國際刑事法院院長霍夫曼斯基（Piotr Hofmanski）、第一副院長卡蘭薩（Luz del Carmen Ibanez Carranza）、法官施密特（Bertram Schmitt）列入俄方通緝名單。
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