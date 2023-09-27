烏指遇襲亡 俄司令現身會議證無恙

【本報綜合報道】俄羅斯黑海艦隊在克里米亞半島塞瓦斯托波爾的司令部，上周五遭烏克蘭空襲，烏克蘭特種部隊周一稱造成俄羅斯黑海艦隊司令索科洛夫（Viktor Sokolov）死亡。俄羅斯國防部長紹伊古周二召開視像會議，顯示索科洛夫出席。

烏克蘭特種部隊在Telegram表示：「俄羅斯黑海艦隊總部遇襲後，造成34名軍官死亡及105人受傷，他們也無法修復總部大樓。」暫未知烏軍如何統計出上述傷亡人數。分析指出，若索科洛夫證實身亡，將是烏克蘭對克里米亞半島最重大的打擊。英國傳媒向俄羅斯國防部查詢有關索科洛夫是否身亡的消息，當局未有回覆；俄方日前指襲擊中只有一名軍人失蹤，防空系統共擊落5枚導彈，惟總部建築物受損。

美國傳媒指出，黑海艦隊是黑海最強大的海上力量，但它在烏克蘭的頻繁進攻持續失血，包括巡洋艦莫斯科號、多艘登陸艦、巡邏艇、一艘基洛級柴電動力攻擊潛艇，它們分別沉沒或嚴重受損，這意味該艦隊的大部分艦艇可能已經失去作戰能力。

俄防長稱本月消滅1.7萬烏兵 另外，紹伊古在會議表示，本月消滅逾1.7萬名烏軍，摧毀武器裝備2,700多件，包括7輛美國製M2步兵戰車及77門M777榴彈炮，以及51門德國、法國、波蘭和美國製自走炮，還有兩輛德國製豹式坦克及一輛英國製挑戰者坦克。紹伊古聲稱，有效的火力打擊令整個戰鬥接觸線上的烏軍遭受嚴重損失，俄軍各集群正積極粉碎敵軍。