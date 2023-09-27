反攻俄進展緩慢 美M1A1主戰坦克 交付烏克蘭 戰火更猛

烏克蘭總統澤連斯基因反攻緩慢而備受壓力之際，他周一宣布美國交付首批M1A1阿布拉姆斯主戰坦克，但未有透露數量及何時部署前線作戰。俄羅斯克里姆林宮聲言，美製主戰坦克無法改變戰局，所有援烏武器只會在戰場燃燒。

拜登承諾提供31輛 澤連斯基在社交網宣布：「來自國防部長烏梅羅夫的好消息，阿布拉姆斯主戰坦克已經在烏克蘭，正在準備強化我們的（戰鬥）旅。我對於盟友履行協議表示感激！我們正在期待新合約及擴大供應地區。」美國拜登政府承諾提供31輛M1A1阿布拉姆斯主戰坦克，綜合美國傳媒報道，首批為數10輛上周六向烏方付運，今年秋季將交付餘下21輛。美國國防官員周一表示，未來數個月將有更多主戰坦克運往烏克蘭。

克宮指難影響結局 美國國防部周一發表聲明，形容阿布拉姆斯主戰坦克的存在，就擁有強大的威懾作用，並令烏克蘭可以更有效地抵抗侵略行動；又指提供這款主戰坦克表明美國對烏克蘭防禦及穩定的承諾，反映美方支持面對外部壓力的夥伴，「我們將繼續聚焦在可以協助烏克蘭，在戰場取得成功及保護其人民」。克里姆林宮發言人佩斯科夫周二表示，西方國家供應的武器，根本無法影響俄方特別軍事行動的實質及其結局。

為免敏感的美國軍事科技在戰場落入俄羅斯手中，美國沒有向烏克蘭提供最新型號的阿布拉姆斯主戰坦克，只是翻新舊款型號，聲稱此舉可以加快交付進度。美國一批M1A1阿布拉姆斯主戰坦克今年5月運抵德國訓練烏克蘭士兵，根據傳媒7月拍攝的照片，該批主戰坦克在前方設置掃雷滾輪，應對俄羅斯在前線埋下大量地雷。烏克蘭此前已經接收先進西式主戰坦克並投入作戰，包括英國製挑戰者2及德國製豹2。

美列清單促烏改革 值得留意的是，美國本月初宣布首次提供穿透裝甲車輛的主戰坦克貧鈾彈。相比烏克蘭主力使用的蘇式主戰坦克，阿布拉姆斯主戰坦克整體性能更佳，例如夜間作戰能力及乘員受保護程度。惟它對烏克蘭也絕非「靈丹妙藥」，此前多年來在中東地區衝突的損失顯示其弱點，俄羅斯已經在烏克蘭戰場布下嚴密防線，包括地雷陣、反坦克障礙物、戰壕，配以大量火炮、自殺式無人機、反坦克導彈、攻擊直升機。

另外，烏克蘭傳媒周一報道，白宮致函烏克蘭改革清單作為繼續援助的條件。清單按優先順序列出必要改革，日程表長達一年半，聚焦烏克蘭國營企業監事會、反腐敗機構，例如反腐敗檢察官辦公室、國家反腐敗局、國家預防腐敗局；以及高級司法委員會和司法機構運作。烏克蘭國防部和執法機構工作變化列為一年優先事項。本報綜合報道

M1A1阿布拉姆斯主戰坦克技術規格