陽澄湖大閘蟹產量料逾萬噸

中秋節前夕，江蘇省蘇州市陽澄湖大閘蟹周一正式開捕，時隔3年後，消費者又可以在中秋節吃到當地大閘蟹。養蟹基地負責人表示，今年總產量預計增加至1.1萬噸左右，較去年增加約0.16萬噸。受益於年內氣候條件適宜等因素，每隻大閘蟹普遍較大，規格達6兩的公蟹和4兩的母蟹明顯多於往年。（綜合報道）