9月27日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月27日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
上海空鐵 聯調聯試首期軌道
上海寶山羿鵬空鐵相關負責人周一表示，空鐵示範線項目首期400米軌道及車站已建成，軌道正處於聯調聯試階段，車輛將進行持續性熱滑測試。空鐵位於寶山區上海機器人產業園，規劃全長940米。由於處於調試階段，到年底為止市民只能在外部參觀，仍未可上車體驗，以確保安全。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230927-0927_00178_029/上海空鐵--聯調聯試首期軌道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc