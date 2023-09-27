兩岸國際

上海空鐵 聯調聯試首期軌道

上海寶山羿鵬空鐵相關負責人周一表示，空鐵示範線項目首期400米軌道及車站已建成，軌道正處於聯調聯試階段，車輛將進行持續性熱滑測試。空鐵位於寶山區上海機器人產業園，規劃全長940米。由於處於調試階段，到年底為止市民只能在外部參觀，仍未可上車體驗，以確保安全。（綜合報道）
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