兩岸國際

高鐵新線 汕尾赴深圳70分鐘

中國國家鐵路集團有限公司發布消息指，新建浙江寧波至廣東廣州高鐵廣州至汕尾段（以下簡稱廣汕高鐵）昨日開通營運，廣州東站至汕尾站最快73分鐘可達，深圳至汕尾則最快70分鐘。廣汕高鐵自2019年全線動工，架設了增城增江鐵路大橋等121座橋樑，建成迎牌山隧道等53座隧道。（綜合報道）
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