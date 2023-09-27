農村男扮富豪 呃40婦女216萬

【本報綜合報道】江蘇省農村90後男子谷×雖然只有小學學歷，但透過租用豪車、又偽造房產證，把自己包裝成「高富帥」，在全國各地對女性行騙。今年4月，谷×在四川省巴中市通江縣被捕歸案，據指他共騙走40多名女性200多萬元（人民幣‧下同，約216萬港元）。通江縣公安局周日表示，此案還在進一步偵辦中。

今年2月，谷×在通江被一名劉姓男子打傷，對方稱他與自己妻子有不正當關係。警方其後發現劉男妻子和谷×存在大筆金錢往來，多名婦女也陸續報案稱曾被谷×所騙。警方發現，谷×出生於江蘇省淮安市淮陰區漁溝鎮×村的農民家庭，小學二年級沒讀完便輟學，16歲出門打工，曾當保安員。他大量借債來包裝自己，然後虛構身份，透過不同交友方式結識女性與對方談戀愛，再以投資或周轉等理由騙取對方金錢。

疑犯僅認借貸關係 受害者之一的楊大姐稱，谷×最初聲稱自己做工程，利潤很高，邀她投資，但她猶豫。後來谷×給她送禮，又再聲稱假如她投資10萬元（約10.8萬港元），一個月便給她3萬元（約3.2萬港元）。楊大姐於是把積蓄連同網貸共30萬元（約32.4萬港元）給了谷×，結果血本無歸。落網後，谷×不但理直氣壯地稱自己與受騙女性只是借貸關係，還表示假如過了還款期未還款，自己才有罪。警方稱，谷×的手段並不高明，只不過他把握了女性的心理，以及生活中的現實需求。