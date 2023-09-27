學生潮玩蘿蔔刀 成安全隱患

【本報綜合報道】內地一款名為「蘿蔔刀」的網紅玩具近期在學生群體中流行起來，並掀起一股銷售熱潮。短片平台出現有關蘿蔔刀體驗和玩法教程等話題的短片，吸引逾5,000萬人觀看。有心理學家指，學生模仿使用蘿蔔刀的攻擊動作，恐構成安全隱患。

易模仿傷人 蘿蔔刀是由塑膠製成的仿刀玩具，因外形酷似胡蘿蔔得名。蘿蔔刀是一種摺刀，有多種玩法，最基本的玩法就是將小刀垂下後收回。在電商平台上搜尋「蘿蔔刀」可發現，該玩具在不少店舖的月銷量超過10萬單，售價由一元到數十元人民幣不等。不少實體商店也將蘿蔔刀放在店內最當眼位置出售，有商家表示，近兩個月很多家長和學生前來購買該玩具，有時候一天能賣出10多把。

內媒發現，不少商家宣稱蘿蔔刀是一款緩解焦慮和壓力的玩具。親子教育專家、國家二級心理輔導師楊謹表示，這種玩具在揮動過程中會讓手指擺動，讓身體有一定活躍度，但不會減壓，認為商家的說法只是宣傳手段。至於蘿蔔刀可做出「捅」和「刺」的動作，令不少家長和老師擔心會激發孩子的暴力傾向。

楊謹表示，一些宣傳蘿蔔刀的影片中含有攻擊性的動作，很容易誘導學生模仿，尤其是年齡比較小的學生，在情緒管理能力差的情況下易傷害他人，學校、老師和家長應避免讓學生將這種玩具帶入校園。