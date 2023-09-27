樓梯間房招議 酒店查封整改

【本報綜合報道】北京一間快捷型酒店近日推出「樓梯間房」，房間狹窄僅能容下一張單人床，且去到床邊還需要步下一段樓梯。網上更傳出在十一長假期間，該類房間一晚最高達650元（人民幣‧下同，約705港元）。北京市朝陽區消防救援支隊周一接獲民眾投訴後，到場檢查發現缺少多項消防設施等問題，當日已採取臨時查封強制措施。

索價一晚700元 近日有民眾投訴稱，北京一快速連鎖酒店涉嫌違反消防法規推出單人房型，住客需用公共廁所洗澡或如廁，質疑此類房間是否符合消防安全規範。消防調查發現，酒店內設置3個樓梯間房，所在的樓梯不是作為疏散樓梯，但房間內未設置煙感警報器和防火分隔等級不達標等問題。相關房間已被清空，僅剩一部冷氣機，又被消防在門上貼上封條。

目前在多個訂購平台，已查詢不到該「樓梯間房」的預訂資訊。酒店負責人表示，樓梯間房從今年7月中旬開始推出，價格在100至200元之間（約108至217港元），網傳價格不實。負責人承認該房間存在安全問題，已開始整改。