多次侵佔善款 台男伏屍車內

【本報綜合報道】自稱台灣急難救護協會理事長的男子陳在斌，過往把協會當成斂財工具、侵佔巨額善款而被判刑，又因捲入性侵及毒品案而遭通緝。他周日陳屍在神岡區高鐵高架橋下的一輛私家車上，初步相信因一氧化碳中毒而亡，確切死因有待法醫確認。

警方表示，周日傍晚6時20分有民眾報案，在神崗區光復路高鐵橋下發現一輛私家車停泊已久，內裏有一名男子疑似昏迷。警方到場後破窗救護，並通知消防人員到場，後確認男子全身僵硬，已死亡多時。

料中毒身亡 陳在斌爭議不斷，2019年為新竹張姓少年募集葬父費用後侵吞公款300萬元（新台幣‧下同，約73.1萬港元），遭判囚2年6月；至2021年他為一名罹癌老婦募款9萬元（約2.2萬港元），最後卻私吞3萬多元（約7,301港元），高雄地檢署上月依公益侵佔罪將他起訴。

黑歷史不斷的陳在斌，2019年於桃園帶小姐出場趁對方不勝酒力時性侵得逞，事後遭對方提告性侵，並遭警方法辦。他另捲入侵佔、毒品及妨害性自主等罪嫌，遭桃園、新竹及高雄3個地檢署發布通緝。