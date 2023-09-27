遭同窗欺凌性侵 小學男童圖輕生

山西當局介入 5人撤職包括校長 山西省大同市大成雙語學校有學生遭同宿舍同學極端欺凌，受害人聲稱被強迫舔同學私人部位。當地部門組成聯合工作組調查，周二通報責令兩名未成年欺凌者接受心理輔導、行為矯治，解除學校正、副校長及老師共5人職務。

內地傳媒報道，遭欺凌男童的家長在網上發文控訴，指兒子本月16日上完校外繪畫輔導班後，向家人哭訴在學校遭兩名同班及同宿舍同學欺凌毆打，更遭強迫舔對方生殖器、肛門等惡劣行為，欺凌者甚至用生殖器侵犯他，相關欺凌行為最早一次發生在二年級。他兒子因遭受極端欺辱，現時已經出現輕生的想法。

欺凌者未成年 須心理輔導 聯合工作組通報證實大同市大成雙語學校9歲小學男生趙××和晉××，對同宿舍10歲男同學孫××多次辱罵、毆打、欺凌。由於趙、晉均未成年，公安機關依據《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》對二人予以訓誡，並對他們的監護人予以訓誡，責令他們接受家庭教育指導。聯合工作組責令趙××、晉××及其監護人向孫××及其監護人誠懇道歉，並對學生及家長開展關護、安撫、心理疏導等工作。

對於大成雙語學校在管理上嚴重失職失責，造成惡劣社會影響，教育行政部門依據相關法律法規，責令該校立即整頓、限期整改，解除許×的校長職務，辭退副校長兼小學部主任裴××、分管安全工作的副校長白××、涉事班級班主任辛××和生活老師侯×。教育行政部門亦決定縮減大成雙語學校新學年招生規模。

在學校整頓期間，教育行政部門將駐校全程監管。大同全市教育系統及各相關單位將深刻吸取此次事件教訓，在全市展開專項整治行動，持續加強學校管理，為未成年人健康成長營造良好環境，對發現存在失職失責行為的有關單位和人員將嚴肅追責問責。本報綜合報道