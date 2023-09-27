澳洲8議員到訪 台促助加入CPTPP

【本報綜合報道】台灣總統蔡英文昨日接見到訪的澳洲國會跨黨派參眾議員代表團，她希望澳洲政府及國會支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），共同促進印太地區的經濟成長及永續發展。澳洲眾議員威爾遜（Josh Wilson）稱，澳洲希望能一起打造開放且具包容性的印太地區、以規則為基礎的國際秩序，而台灣也能參與其中。

澳洲8名跨黨派議員周一抵台訪問4天，昨日早上前往台灣總統府與蔡英文會面。蔡英文致詞時表示，長期以來澳洲國會是推動台澳關係的重要力量，今次訪問不僅展現澳洲跨黨派對台灣的支持，也持續深化兩地關係。她指出，台灣目前是澳洲第5大貿易夥伴、第10大出口市場，澳洲不但是台灣最大的能源供應國，也是主要的農產品來源地，期望兩地能持續強化經貿合作。

議員強調台灣為經濟夥伴 威爾遜表示，台澳之間有非常堅強的貿易關係，未來也必會持續深化，尤其在潔淨能源轉型、教育及觀光業方面。他相信兩地持續合作是正確的，也惟有和台灣合作，才能在氣候變遷等迫切議題上取得成功。澳洲眾議員弗萊徹（Paul Fletcher）則強調，台灣是澳洲非常重要的經濟夥伴，且是印太地區備受尊重及重視的民主實體，澳洲希望持續與台灣密切接觸。