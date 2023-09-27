台施政報告3重點 包括增防衞實力

【本報綜合報道】台灣行政院長陳建仁昨日赴立法院提出施政報告，此次施政重點聚焦厚植經濟實力、打造安居家園、守護台灣民主。陳建仁認為，面對中國大陸對台野心，各國愈發重視「台海和平是世界利益」的重要性，願意在各種國際場合聲援台灣，並加大合作力度。陳建仁認為，台灣必須充實兵源量能、厚植防衞實力。

降低對大陸單一市場依賴 在厚植經濟實力方面，陳建仁指出，政府為台灣經濟成長持續注入活力，國際投資人對此深具信心，吸引境外投資，亦可見在推動新南向政策的成果。陳建仁強調，為改善台灣經濟發展長期重北輕南的情況，行政院打造南台灣科技廊帶。關於打造安居家園，將全力強化社會安全體系，積極照顧需要協助的弱勢族群；又重視原住民族權益及原住民的語言傳承與保存工作。

針對兩岸經濟方面，陳建仁表示，鳳梨（菠蘿）和杧果等水果過去以中國大陸為主要出口市場，目前逐漸轉銷日本和南韓，降低對中國大陸單一市場的依賴。出口日韓的杧果價格高於大陸3至4倍，銷往日本的鳳梨數量在過去兩年內增加超過8倍。