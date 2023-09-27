大陸3航母群攻台 2027年具戰力

【本報綜合報道】台灣國安會諮詢委員黃曙光周一估計，中國大陸攻台至少要有3個航空母艦戰鬥群，分別部署在台灣東北、東南、西南海域，而且需要美軍軍力出現衰退，相信解放軍2027年具有攻台能力，但打不打是另外一回事。

黃曙光分析，以過去解放軍操演範圍研判，大陸攻台的話需要在台灣東南海域部署一個航母戰鬥群牽制關島，另一個部署台灣東北海域牽制美國與日本，第3個派到台灣西南海域。基於這個作戰預想，黃曙光認同前美軍印太司令戴維森所提的2027年大陸具備攻台能力的時間點，也就是中國至少要有3個航母戰鬥群成軍，且還要視乎美國戰力消長，以及政治和國際因素等。

大陸軍機續飛近台空域 黃曙光也談及「敵大我小」的不對稱作戰概念，指出正面對抗就是以卵擊石，必須針對敵人威脅，以現有武器裝備結合戰術戰法發展，採取「避其鋒，攻其弱」的方式，避免與敵人正面作戰，採奇襲、突擊等多方位攻擊，對台方不利時就迴避、再伺機攻擊。

另外，台灣軍方為準備今年雙十活動，昨日進行空中半兵力綵排。台灣國防部指自昨清晨5時許起，偵獲解放軍殲10、殲16、蘇30及運9等各型軍機出海活動，部分逾越台灣海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，配合解放軍軍艦執行聯合戰備警巡。