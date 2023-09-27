中歐經貿高層對話 達6項共識

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯周一在北京共同主持第10次中歐經貿高層對話。何立峰表示，中歐應鞏固傳統領域合作，積極拓展新的合作領域，共同應對全球性挑戰，推動中歐全面戰略夥伴關係邁上新台階。

何立峰表示，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同歐方一道，落實好雙方領導人達成的重要共識。東布羅夫斯基斯表示，歐方願與中方加強經貿領域務實合作，推動歐中關係持續向前發展。中歐雙方圍繞宏觀經濟、貿易與投資、產業鏈供應鏈、金融合作等議題進行坦誠務實的溝通交流，達成一系列互利共贏的成果和共識。

雙方達成的6項共識內容，包括加強宏觀政策協調，共同應對全球經濟挑戰；同意共同維護並加強以世界貿易組織（WTO）為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義；共同維護全球供應鏈的穩定，反對脫鈎斷鏈；承諾保持雙向開放，為對方企業提供公平、非歧視的經商環境；中方願對歐方擴大進口，並希望歐方取消高技術產品出口限制，中方則同意加快歐盟農產品准入進程；加強金融合作，推動金融業雙向開放，成立副部長級工作小組。

北約創新基金抗華 23國注資 與此同時，英國傳媒周一報道，北約去年設立10億歐元（約83億港元）的創新基金，成功邀請23個成員國注資，是首個「多主權」創投集團。北約冀藉此增強以美國為首軍事聯盟的技術優勢，並抵禦來自中國的競爭。