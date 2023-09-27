美承認兩太平洋島國 將建外交關係

【本報綜合報道】美國總統拜登自周一起召開美國－太平洋島國論壇領袖峰會，拜登宣布正式承認庫克群島和紐埃為主權和獨立國家，將與兩國建立外交關係。為確保印太地區安全開放，美國明年將派海巡艦艇為太平洋島國提供訓練，也將聯合盟友把尖端海域感知技術引進至區域。

拜登擬撥款援助基建 繼去年9月首場峰會，拜登周一在國務卿布林肯、白宮國家安全顧問沙利文陪同下，為第二屆峰會揭開序幕。拜登指，美國與庫克群島的合作歷史悠久，可以追溯到二戰時期，當時美國軍方在庫克群島的一個環礁修建機場跑道。他稱︰「在我們努力應對兩國人民生活的最重要挑戰之際，今天的聲明將使我們能夠擴大這一持久夥伴關係的範圍。」

拜登指出，美國如今正式承認這兩個太平洋島國的主權和獨立，將有助於推進印太地區的自由和開放。這次的峰會將重點集中在氣候變化、經濟增長、可持續發展、公共衞生和打擊非法捕魚等優先事項上。

拜登宣布增加對太平洋島國的援助，會要求國會批准撥款新一筆兩億美元（約15.6億港元）援助，協助區內島國應對氣候變化、自然災害等威脅，當中4,000萬美元（約3.1億港元）用於發展基建，但拜登一時口誤把4,000萬美元說成400億美元。