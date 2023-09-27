黃岩島角力 菲拆華屏障

小馬可斯指示 京斥挑釁滋事 中國最近在南海黃岩島部署浮動屏障，菲律賓海岸防衞隊周一表示，他們已經把浮動障礙移除。菲方指控北京在主權有爭議的黃岩島設置這類屏障，是為了阻止菲律賓人進入他們的傳統魚場。菲方昨日指，中國海警已移除浮動屏障的剩餘部分，沒有對峙或進犯迹象。

菲律賓漁民會在中國控制的黃岩島一帶捕魚。菲律賓政府上周在對漁民進行例行性再補給任務時，發現黃岩島出入口被一條300米長的浮動障礙封住。菲律賓海岸防衞隊周一發布影片，顯示一名穿戴潛水鏡、呼吸管和蛙鞋的男子拿一把刀切斷連接一個個白色浮球的繩索。

菲指礙捕魚 蛙人割繩索 另一段影片顯示，一個錨從海中拖出後，放在一艘舷外浮杆木船上。菲律賓海岸防衞隊宣布，他們已依照總統小馬可斯指示成功移除障礙。聲明又指，障礙對航行構成危險及顯然違反國際法。菲律賓海岸防衞隊發言人昨日指，中方發現浮動屏障已被切斷和不再封住黃岩島出入口，數小時後便移走浮動障礙殘骸，現場有4艘中國海警船，但見菲律賓船隻上有記者後，便不再那麼具有進犯性。

中國外交部發言人汪文斌昨日稱，菲方所謂已移除中方在黃岩島東南方向設置的一個浮動障礙聲明完全是自說自話。中方堅定維護黃岩島的主權和海洋權益，奉勸菲方不要挑釁滋事。有分析指，中國在外交場合很少使用「挑釁滋事」一詞，而菲方動手把中方在黃岩島設置的浮動障礙逕行清除，在中方看來是菲方少見的強硬反應。而中方則以罕見的「挑釁滋事」回應，似已表達中方強烈不滿。本報綜合報道