兩岸國際

旅俄大熊貓誕B
俄羅斯莫斯科動物園周日表示，經動物學家檢驗，中國旅俄大熊貓「丁丁」上月底誕下的幼崽性別為雌性，牠們目前均很健康。動物園指，幼崽 （上圖）體重為1,288克，體長36.8厘米，目前已為牠提前準備齊全的檢查設備，有助其生長環境維持適當的溫度和濕度。
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