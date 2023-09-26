上海森林戶外美術館 城郊融合與自然共生

上海市浦江郊野公園上周六至11月12日舉辦森林藝術季，今年建立了黃浦江畔首個位於森林的戶外美術館，主辦方希望通過大地藝術，結合藝術活動及藝術市集等形式，展現郊野與城市融合的空間，讓民眾享受與自然共生的生活方式。

藝術季今年以「林感共生」為主題，主辦方邀請49位當地生活和創作的藝術家參展，包括活躍於國際或內地藝壇藝術家和藝術學院在校學生等，旨在推廣當地藝術家的創作。活動共分成3個展區，分別為藝術帳篷區、沿江藝術區、豐收漆棲體驗區，展出近72件作品，包括雕塑裝置、帳篷繪畫、牆繪磚繪、布藝、漆藝竹編等，主辦方另舉辦系列兒童藝術教育活動及藝術市集。

藝術帳篷區主要集中在浦江郊野公園濱江望江書院林地附近，分別設置帳篷繪畫和部分雕塑。沿江藝術區主要在濱江遊客中心及沿江附近，展出大型金屬、玻璃鋼雕塑，以及充氣軟雕塑。豐收漆棲體驗區則位於濱江區豐收村漆棲文化體驗館附近，豐收村老村屋「追痕」牆繪是活動中率先展開的公共藝術計劃，參與者可利用各種顏色臨摹老牆隨時間而產生自然變化的痕迹，以藝術方式感知和追憶當地人過往的生活及文化歷史。本報綜合報道