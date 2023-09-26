擊斃黑人風波擴大 英百警值勤拒領槍械

英國倫敦警察廳一名警員去年追截汽車期間，開槍擊斃一名黑人司機。警員日前被控謀殺，引發過百名同袍不滿，執勤時拒絕佗槍。內政部申請調派軍人提供反恐應急支援，倫敦警察廳周日強調軍人支援屬應急選擇，軍人不會參與日常警務工作。

當局派軍人反恐應急支援 倫敦警員去年9月5日調查一宗槍擊案時，在南部斯特雷特姆（Streatham）發現24歲黑人卡巴（Chris Kaba）駕駛涉案汽車，警員於是駕駛俗稱「隱形戰車」的無標識警車追截。警員期間開槍，子彈穿過擋風玻璃，擊中手無寸鐵的卡巴，卡巴翌日在醫院證實死亡。警方後來確認，卡巴當天駕駛的涉案汽車不屬於他。

調查指警察廳存種族歧視 任職建築工人的卡巴遺下不久臨盆的妻子，遇害後引發一系列抗議活動，獨立審查更認為，倫敦警察廳存在根深柢固種族歧視、厭女和同性戀恐懼。涉案警員上周三獲准有條件保釋，預計明年受審。卡巴家人對警員被控謀殺表示歡迎，但部分警員擔心，同袍受檢控預示警員未來在最具挑戰情況下作出決定時，外界審視方式將有轉變。

內政大臣柏斐文為警員憂慮辯護，強調他們須在超乎尋常壓力瞬間作決定，全力支持警官冒生命危險保護民眾。她預告將審查武裝警務事宜，確保持槍警員有信心完成工作。倫敦警察廳廳長馬克‧羅禮歡迎內政部審查，批評目前制度正損害警員，他們需要充分法律保護，不應讓警員安全追捕疑犯下仍受到調查。

倫敦議會數據顯示，截至今年4月倫敦警察廳有2,595名受過特殊訓練的持槍警員，佔全部警員約十分之一，人數自2018年以來逐年下降。根據內政部數據，去年3月至今年3月期間，倫敦警察廳參與18,257宗持槍行動，佔全英國34%，當中只有10宗行動涉及警員向他人開火。英國警員因執勤被控謀殺或過失殺人情況極為罕見。本報綜合報道

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