電影教父原型黑幫頭目 意國前頭號通緝犯離世

德納羅是西西里黑幫「我們的事業」（Cosa Nostra）主要人物，該黑幫是荷里活電影《教父》所寫背景的原型。德納羅被控參與1992年反黑手黨法官法爾科內（Giovanni Falcone）謀殺案，綁架並謀殺法爾科內案證人12歲兒子，以及1993年羅馬、佛羅倫斯、米蘭的致命連環爆炸案，曾被判6次無期徒刑。

德納羅1993年夏天失蹤，逃亡30年間使用假名治療結腸癌，最終今年1月於巴勒莫一間診所落網。他之後囚於意大利中部一間戒備森嚴監獄，繼續接受癌症治療，並於今年8月轉入醫院囚犯病房。至剛過去周末，媒體報道德納羅陷入昏迷不可逆轉，醫護人員停止給予食物，德納羅曾表明毋須心肺復甦。