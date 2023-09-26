朝官媒斥尹錫悅言論製造緊張

【本報綜合報道】北韓官媒朝中社昨日回應南韓總統尹錫悅上周在聯合國大會的發言，批評是歇斯底里的言論，直斥他是政治傀儡及外交白癡，沒有基本政治知識和國際關係常識。

尹錫悅上周四在聯大表示，南韓及其盟友不會對俄朝軍事交易坐視不理，各國團結一致能阻止一切非法挑釁，南韓將參與維護、構建世界和平。北韓發展核武和導彈，不僅直接和實際威脅南韓和平，也是對印太地區乃至世界和平的重大挑戰。

韓料朝農業收成與往年相近 朝中社昨日發表評論，批評尹錫悅在聯大惡意詆毀和污衊北韓與俄羅斯關係，只不過是為了討好美國，迎合美國的印太戰略，製造地區緊張。北韓指，鄰國之間的友好合作發展，是主權國家的合法權利，也是地區及世界和平穩定的基礎，強調北韓的對外政策不會受到任何限制。

另外，南韓統一部發言人具炳衫昨日表示，從各種情況推測，北韓今年農作物收成與往年基本相同。南韓政府公開的《2022年度朝鮮糧食作物產量推算結果》報告顯示，估計北韓去年的糧食總產量為451萬噸，其中大米產量為207萬噸。若北韓今年秋季收成與往年差不多，恐持續面臨糧食短缺問題。

北韓昨日宣布，外國人由即日起可按規定入境，入境後需要接受兩天醫學隔離。

尹錫悅