美媒乘菲船赴南海 稱遭華船騷擾

【本報綜合報道】美國傳媒《紐約時報》的記者近日乘搭菲律賓船隻前赴南海，稱駛至有主權爭議的美濟礁時，解放軍海軍船隻向他們逼近，打開照明燈並反覆鳴笛，同時透過無線電警告他們已侵入中國領海。報道引述海事專家指，相關舉動明顯違反國際海事公約。

反覆鳴笛 強光照射 記者比奇（Hannah Beech）撰文指，他們一行人於凌晨時分駛至菲律賓巴拉望島外海的美濟礁，隱約看到島上的中國軍事基地及該處用於軍事監控的雷達天線罩、戰機跑道、倉庫等。當時附近有一艘體積大逾倍的解放軍海軍拖船徘徊，起初沒阻止他們，後來卻逼近至不到20米範圍內移動。菲方透過無線電與中方對話，表明有權通過該水域，惟中方鳴笛發出非常刺耳的「聲波攻擊」，而照明燈幾乎讓他們看不見前方。

比奇又稱，看到中方至少6艘民兵船及一艘護衞艦從四方逼進。他們離開美濟礁時，中方船隻仍尾隨他們，之後在仁愛礁附近看到菲律賓海岸防衞隊船隻，被兩艘中國海警船的軍事雷射鎖定。比奇一行人再到仙賓礁，可透過無線電聽到菲方敦促中方船隻離開，但未獲回應。