太平洋島國峰會 所羅門總理缺席 美表失望

拜 登

南太平洋地區近年成為中美兩國角力場，美國總統拜登當地時間周一在華盛頓主持美國—太平洋島國論壇峰會，屆時宣布與庫克群島及紐埃建立外交關係，試圖抗衡中國在區內的影響力。惟去年與中國簽署安全協議的所羅門群島，總理索加瓦雷訪問紐約後拒絕出席峰會，白宮周日表示對此感到「非常失望」。

首場美國—太平洋島國論壇峰會去年在華盛頓舉行，論壇成員分別是澳洲、庫克群島、密克羅尼西亞、斐濟、法屬玻利尼西亞、基里巴斯、瑙魯、新喀里多尼亞、新西蘭、紐埃、帛琉、巴布亞新幾內亞、馬紹爾群島、薩摩亞、所羅門群島、湯加、圖瓦盧、瓦努阿圖。今次峰會聚焦在氣候變化對上述國家及地區的影響，白宮發言人巴埃爾周日指拜登將利用峰會加強與太平洋島國的關係，討論如何應對複雜的全球性挑戰，例如氣候變化帶來的生存威脅、推動經濟增長、促進可持續發展。

拜登當地時間周一早上在白宮歡迎與會領袖，雙方將舉行會談及工作午餐；與會領袖同日也與美國總統氣候特使克里會晤，討論氣候變化議題。美國國務卿布林肯與美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德同日晚上將在國務院大樓，主持晚宴接待與會領袖。周二早上，克里與美國國際開發署署長鮑爾主持氣候會談。與會領袖亦計劃會見美國國會議員，美國財政部長耶倫也將與他們及商界人士，參與圓桌會議。

在太平洋島國論壇18個成員中，絕大部分都派遣最高級的民選官員或外交部長參與今次峰會。惟所羅門群島由外交部長馬涅勒代替索加瓦雷出席，後者上周五在紐約出席聯合國大會並發表講話，稱讚中國的發展合作限制更少、反應更迅速，更符合所羅門群島的需求，強調中方是其主要的基礎設施夥伴。瓦努阿圖新總理基爾曼的辦公室上周五表示，當事人無法出席，政府成員周一需要在議會進行不信任投票。

帛琉要求美永久部署愛國者系統 被問及中美競爭關係是否讓美國恢復與太平洋島國的接觸時，美方官員承認這是因素之一，指毫無疑問中國在該區在內的影響力，令美方尋求保持戰略重點；又表示美國真正關注的是向太平洋島國表明，美方可以提供對他們有效的可行替代方案。

另一方面，美國加強在太平洋島國的軍事部署應對中國導彈威脅，帛琉總統惠恕仁向日本傳媒透露，已經要求美國在當地永久部署愛國者防空系統，他憂慮美方未來在該國部署雷達系統後，一旦發生衝突，帛琉有更大機會成為中國攻擊目標。美國計劃2026年在帛琉部署超視距雷達系統，提高美軍和盟軍海空域態勢感知能力。帛琉位於關島和菲律賓之間的戰略要地，美國國防部強調堅定履行在帛琉防務責任。本報綜合報道

索加瓦雷 去年拜登主持首場美國－太平洋島國論壇峰會。