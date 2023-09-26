俄空襲烏南多地 毀穀物倉庫

【本報綜合報道】俄羅斯在克里米亞半島接連受襲後，周一凌晨對烏克蘭南部多地發動大規模空襲，使用多架自殺式無人機及發射巡航導彈。烏克蘭敖德薩州政府同日證實，襲擊造成至少兩人死亡及一人受傷，指控俄方再次攻擊儲放穀物的倉庫。

倉庫瓦礫下發現兩死者 烏克蘭空軍宣稱，成功擊落全數19架見證者136型/131型自殺式無人機，在來襲的12枚熾熱陸攻巡航導彈中，只有一枚無法截擊；俄羅斯也發射兩枚縞瑪瑙反艦巡航導彈，另有3架柳葉刀自殺式無人機及4架無人偵察機被擊落。烏軍又指，所有見證者136型/131型自殺式無人機及縞瑪瑙反艦巡航導彈，其攻擊目標均是敖德薩州。

敖德薩港口建築物損毀嚴重，一幢停運數年的酒店大樓起火；另有穀物儲存設施被縞瑪瑙反艦巡航導彈摧毀，死者遺體均在倉庫瓦礫下發現。唯一的傷者是女性，她被碎片割傷，事後送院治療。俄羅斯今年7月中單方面宣布暫停參與黑海穀物倡議後，多次空襲烏克蘭的農業基礎設施、港口、穀物儲備，試圖打擊烏方出口穀物。