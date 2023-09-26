擔憂種族清洗 納卡難民湧亞國

【本報綜合報道】由於不想在阿塞拜疆生活以及擔心種族清洗，家住納卡地區的約12萬名亞美尼亞人將前往亞美尼亞，第一批納卡區難民周日進入亞美尼亞。亞美尼亞總理帕申因繼續指摘俄羅斯，未能作為3年前和平協議擔保人保護亞美尼亞，故有必要轉變、補充和豐富國家內外安全工具。

大部分是老人婦孺 數十人在經過阿塞拜疆邊界警衞後，進入亞美尼亞村莊科爾尼佐爾，亞美尼亞外交部官員為他們登記。他們主要來自邊境村莊埃格特薩霍格，大部分是女性、兒童和老人。一名男子表示，他曾是分離主義成員，直到阿塞拜疆的進攻迫使叛軍在上周同意放下武器。阿塞拜疆已承諾，允許放下武器的分離勢力戰士沿拉欽走廊前往亞美尼亞。

納卡地區被國際社會視為阿塞拜疆領土的一部分，但自前蘇聯解體以來就不再受阿塞拜疆控制。阿塞拜疆軍隊上周二對納卡地區發起反恐行動，翌日與納卡地區亞美尼亞族宣布在俄羅斯斡旋下達成停火協議。同日，帕申因在全國講話時表示，準備好接受來自納卡地區的所有亞美尼亞同胞。