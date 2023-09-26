美防長任內首訪非 讚揚索馬里

【本報綜合報道】美國近年積極加強與非洲國家的關係，以免該地區落入俄羅斯及中國的勢力範圍。美國國防部長奧斯汀周日抵達吉布提，是其任內首訪非洲。他強調美方在當地的軍事設施非常重要，有助打擊暴力極端組織；又指俄羅斯僱傭兵領袖普里高津死於空難後，瓦格納集團仍然在非洲大陸派駐一定數量的僱傭兵。

指瓦格納短期能維持活動 奧斯汀到訪吉布提萊蒙尼爾軍營，感謝美軍士兵今年4月撤走在蘇丹的美方外交人員，指美國擴大該個軍事據點的用途，不只限於執行反恐任務。他亦在吉布提與索馬里總統馬哈茂德會面，讚揚索馬里在打擊回教武裝組織青年黨方面的進展，令人留下深刻的印象，但警告指青年黨仍可以從不受管治的地方「輸出恐怖主義」。

瓦格納集團是俄羅斯在非洲的勢力代表，外界關注普里高津身亡後，該僱傭兵組織何去何從。奧斯汀認為瓦格納內部將出現競逐下任領袖的局面，但有可能是俄羅斯政府以其他勢力取代該組織。他指瓦格納集團短期內能夠維持在非洲的活動，但缺乏俄羅斯政府支援下，中長期難以維持。

美國傳媒周日引述美方官員指，有迹象顯示瓦格納集團嘗試利用尼日爾軍事政變後的局勢；又稱部分非洲國家政府向美方表示，對容許俄羅斯僱傭兵在境內活動感到後悔。奧斯汀周一轉往肯尼亞繼續非洲之行。