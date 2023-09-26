北京酒店樓梯間房 索價700太猖狂

黃金周熱浪 網民憂消安 北京一間快捷型酒店推出空間狹小的房間，僅能容下一張單人床，且去到床上還需要步行下一段樓梯。有網民近日指出，房型安排的地方是在樓梯間，加上封閉窗、公共衞浴及單人床，吐槽稱刷新了認知，並質疑其沒有通過消防審查。

酒店指已審查檢測 網傳圖片顯示，儘管該房間裝有空調等設施，但空間狹小，僅能容下一張單人床，床對面僅有一個木板搭建的小桌台，下方有一個垃圾桶。此外，住客要去到床上，還需要步行下一段樓梯。內媒記者按照旅客提供的資料，在多個預訂平台搜索到了該家酒店。

實時預訂訊息顯示，該酒店位於北京雅寶路，為品牌連鎖酒店。價格方面，1米床的單人間平時最低一晚為188元（人民幣‧下同，約201港元），其他如特價房、大床房的價格在300元（約320港元）。十一假期間，該單人間最高上漲至650元（約697港元）。

網民除了批評房間狹小，更質疑房型到底有否通過消防審查。有專家則指出，難以單憑照片來斷定房間是否有安全隱憂；即使發生意外，權責誰屬也要視情況而定；但重申即使房間供不應求，酒店都有責任遵守相關安全規定。

酒店品牌方回應稱，該房間確實存在樓梯，一般而言正常上架的房型，都提前做了規劃，而且都通過品牌方專門的審核和檢測，如果消防不過關的話，是無法正常營業。店方強調，正常入住沒問題，且價格方面比其他房型便宜不少，能滿足一些特定客戶的需求。本報綜合報道