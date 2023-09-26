扮美女索機密 國安部搗境外間諜

【本報綜合報道】國家安全部昨日發文，揭露境外間諜情報機關以「網絡遊戲」方式進行網絡勾連的手段，包括低利率貸款、美女交友、高薪兼職等「間諜網勾」的掩眼法。其中有家住某重要涉密單位附近的男子，網上結識了一名假裝成「美女」的境外間諜，按照對方要求拍照測繪相關重要單位，及後被捕。

拍照測繪 拘退伍軍人 文章提到，有退伍軍人因沉溺網絡賭博而欠下巨債，尋找網貸時與假扮為網貸公司經理的境外間諜情報機關人員認識。該退伍軍人為還清債務並迅速致富，決定鋌而走險，將自己服役期間所掌握的軍事秘密悉數告知對方，最終落網。另有軍工企業的技術人員為某「境外顧問公司」兼職擔任顧問，向對方出賣軍事秘密。

還有案例涉及某單位辦公室的科員，他為賺外快在多個網上平台發布「代寫」訊息，境外間諜情報機關人員以某境外研究機構「鄧專員」的身份與他聯繫，並聘請他為顧問，許諾未來資助他赴境外從事研究工作，令他意圖出賣「紅頭文件」納「投名狀」。也有航空製造業的工作人員因一名網友要求其拍攝單位內部照片，察覺可疑後向國家安全機關檢舉，揭發對方為境外間諜。