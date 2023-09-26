深化經貿 英上議院副議長訪台

【本報綜合報道】英國對台貿易特使、上議院副議長福克納（Richard Faulkner）訪問台灣，昨日獲台灣總統蔡英文在總統府接見。福克納認為，台英可深化經貿投資，在淨零碳排、能源轉型以及科技方面，還有很多合作空間。

蔡英文致詞時表示，經貿及投資合作是台英夥伴關係的重要一環，雙方7月啟動深化貿易夥伴關係，就投資、能源與淨零碳排、數碼貿易3大領域展開諮商，希望英國未來能支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

她提到，台灣沿海已設置逾250座離岸風機，期待與英國增進能源議題上的交流。福克納提到，自己過去多次訪台，在擔任國會議員期間長期關切台英關係；又指台駐國辦事處非常努力與英國國會兩院合作，認為愈來愈多人了解台灣在世界的重要性，期待接下來的對談。

澳洲國會議員到訪 另外，澳洲國會眾議員威爾遜（Josh Wilson）和弗萊徹（Paul Fletcher）昨日率領6名跨黨派參眾議員訪問台灣4天，將拜會台政府高層，將會討論印太地緣政治、台澳關係與資安等相關議題。