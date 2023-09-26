屏東廠大火10人遇難 家屬促扣押公司財產

台灣屏東科技園區明揚國際公司的高爾夫球廠火災造成逾百死傷，仍有一名傅姓工廠員工失聯，當局昨日持續派員搜救。另外，罹難者及傷者的家屬向屏東地方法院提出聲請，要求針對明揚國際科技公司的財產進行保全扣押，以防止其轉移資產逃避責任。

由於尋獲的不少骸骨已碳化難辨，屏東地檢署指揮警方與消防單位的鑑識人員到場勘驗，昨日再搜索比對。台媒指，第一時間衝入火場搶救的消防員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣和施寶翔殉職，其DNA樣本送至刑事局鑑識中心後，已確認賴、鍾及施3人遺體，但一具疑似陳柏翰的骸骨因碳化嚴重，無法採到DNA，屏東地檢署表示將持續比對，盼讓他們早日安息。

副總統賴清德周日南下探視傷者並慰問罹難者家屬，事後表示內政部已啟動相關調查程序，盡快還原事件真相，而消防員權益修法將在取得共識後全力推動。他強調，確保消防員的權益及改善工作環境一直是他們持續努力的目標，消防員的安全及充足的專業設備更是重中之重。

仍有一名廠員失聯 罹難者及傷者的家屬周日透過「犯罪被害人保護協會」屏東分會向法院提出聲請，要求扣押明揚財產，以防止其轉移資產逃避責任。早前公布的數字顯示，火災死亡人數增至10人，另有107人受傷，但其後消息指原本以為是最後一名失聯者的遺體，經DNA採檢後為「非人類」，故仍有一名傅姓工廠員工失聯。

廠方遭罰58萬 追究兩罪 屏東縣政府昨日表示，針對該公司3大違失共開罰240萬新台幣（約58.3萬港元）並追究兩罪責。經濟部加工出口區管理處高雄分處稍早也表示，案發當天已對明揚口頭勒令停工。對此，明揚董事長劉安晧昨日中午12時現身救災現場，對於媒體追問，他一直回稱「我不清楚」，約20分鐘後離開。本報綜合報道