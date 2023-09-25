北京市張女士近日購買了一個約10公斤重的卡通造型生日蛋糕，把它放進冰箱冷藏3天後準備拿出享用，詎料蛋糕竟被冷凍得硬如石頭，即便她出動菜刀也劈不開它。她感到哭笑不得，最終只能用尖銳的水果刀刺入蛋糕並慢慢劃開，幾經波折才吃到蛋糕。