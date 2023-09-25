西班牙歹徒AI製淫照 勒索少女28人中招

英媒周日報道，西班牙巴達霍斯省阿爾門德拉萊霍（Almendralejo）有不法之徒盜取未成年少女的生活照片後，利用人工智能（AI）軟件修改成裸照，之後發布到社交媒體平台，甚至用作敲詐受害人。當地警方指受害者多達28人，已鎖定11名未成年男性涉案。

11名少年涉案 多屬14歲以下 警方指出，受害未成年少女年齡介乎11歲至17歲。疑犯從受害人的社交平台取得照片後，以AI修圖把女孩們衣着完整的照片修改成裸照，再把造假裸照透過WhatsApp與Telegram發布。警方接手調查後發現，多名12至14歲未成年男孩涉嫌造假或散布裸照，甚至用以威脅敲詐受害人。

其中一名14歲受害少女的母親拉約（María Blanco Rayo）透露，某天女兒放學後跟她說，「媽媽，網上流傳我的裸照」；她問女兒有沒有拍過，對方回應「沒有，現在很多這些造假的裸照，我們班還有其他女生也遇到這種事」。另有受害者家長提到，無法確定多少人手中持有造假裸照，部分受害女孩已不敢踏出家門，並指出擔心照片在色情網站流傳，對受害人造成更大影響。

用未成年素材 或涉兒童色情 當地居民洛倫索（Gema Lorenzo）育有16歲兒子及12歲女兒，她表示：「一方面擔心兒子會做出壞事，另一方面更擔心女兒成為受害者。」西班牙暫無相關法律監管製作成年人色情圖像，但利用未成年人作為素材可視作兒童色情內容；盜用社交網照片也會觸犯個人資料保護法，但在西班牙只有14歲以上人士才會面臨該項刑法罪責。本報綜合報道