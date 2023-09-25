俄外長斥西方謊言帝國 拒恢復黑海協議

拉夫羅夫

【本報綜合報道】俄羅斯外長拉夫羅夫上周六在美國紐約聯合國大會發言及舉行記者會，批評美國及其西方國家盟友是謊言帝國，又指聯合國試圖恢復黑海糧食出口協議不會實現，因為他們沒有兌現對俄方的承諾。

拉夫羅夫批評西方國家竭力阻止形成真正的多極世界秩序，試圖迫使世界按照他們的規則行事；又指烏克蘭提出的10點和平計劃完全不可行，若烏方及西方國家堅持有關立場，俄烏戰爭將在戰場上解決。他稱俄方願意就烏克蘭問題進行談判，但不會考慮停火；又稱西方國家透過支持烏克蘭，實際上對俄羅斯發動直接戰爭。

拉夫羅夫又說，北約在亞太地區針對俄羅斯和中國而進行的軍事發展，會造成新的地緣政治緊張局勢，俄方對美國及其亞洲盟友在朝鮮半島加劇軍事歇斯底里感到擔憂。

下月訪朝討論首腦會談後續 另外，拉夫羅夫宣布下月訪問北韓首都平壤，為討論俄朝首腦會談的後續措施，此行依據北韓領袖金正恩和俄羅斯總統普京達成的協議。外界猜測，拉夫羅夫或借此機會與朝方協調普京訪朝事宜。