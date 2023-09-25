美援主戰坦克戰術導彈 烏指用途窄難扭轉局勢

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫上周五表示，美國援助的31輛M1A1阿布拉姆斯主戰坦克，只應投入特定的突破作戰，否則很快遭俄羅斯摧毀；又認為從美國接收100枚陸軍戰術導彈系統彈道導彈，並不能夠改變前線局勢。

布達諾夫接受美國軍事網站「戰區」專訪，指期待接收M1A1主戰坦克，但警告若它們不是用於「特定」及「精心」策劃的行動，而是部署前線參與諸兵種合成戰鬥，它們在戰場生存不了多久。他解釋，俄烏兩國軍隊廣泛使用火炮和地雷，把戰場各主要方向使用裝甲設備的可能性減至最低；若烏軍把營級主戰坦克群部署在戰場某個地方，只要在火炮射程內便遭擊中。美國最快本周向烏克蘭交付M1A1主戰坦克。

擬切斷巴赫木特補給路線 布達諾夫指出，至少數百枚陸軍戰術導彈系統彈道導彈才可以改寫戰局，寄望它打擊離前線超過85公里的俄軍指揮所、彈藥庫、機場，以及克里米亞半島等俄方臨時佔領地區。他承認，以防空系統打擊俄羅斯軍機是非常昂貴及無效，認為應該直接摧毀空軍基地內的軍機。有傳美國總統拜登已經知會日前訪美的烏克蘭總統澤連斯基地，美方將提供小量陸軍戰術導彈系統彈道導彈，據報是配備集束彈頭的型號。

烏克蘭反攻行動被指進展不大及緩慢，布達諾夫強調只要一日有資源在手，在南部的反攻行動就會持續，亦同步執行解放涅茨克州戰略要地巴赫木特的任務，下一步是切斷所有通往該地的補給路線，烏方行動方式與俄羅斯佔領上址方式相似。惟他指雙方不同之處在於，烏克蘭不會如俄羅斯一樣，以非常高的傷亡人數換取戰果。

俄稱擊毀德製豹式主戰坦克 另一方面，俄羅斯衞星通訊社上周六報道，一支俄軍偵察小組的指揮官聲稱在烏克蘭扎波羅熱州前線擊毀一輛德國製豹式主戰坦克，車上人員隸屬於德國聯邦國防軍並全數陣亡。該名行動呼號「傳奇」的指揮官稱，偵察小組當時阻止烏軍進攻，用反坦克導彈摧毀該輛主戰坦克後發現駕駛員兼機械師，其他人死亡；對方身受重傷並失去意識，醒來後以德語大喊不要開槍，指自己不是僱傭兵，但最終傷重不治。本報綜合報道

布達諾夫 美國即將向烏克蘭交付首批M1A1阿布拉姆斯主戰坦克。 陸軍戰術導彈系統彈道導彈可以擴大烏克蘭攻擊範圍。