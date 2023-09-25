山西爆小學欺凌 10歲童遭性侵犯

【本報綜合報道】山西省大同市大成雙語學校一名學生家長近日發文，揭露自己就讀小學4年級的兒子在校一年半內，一直遭同班同宿舍的同學極端欺辱，因而出現輕生的想法。大同市教育局上周六通報，連夜派出工作組進駐學校，及時開展相關學生的關護工作，並聯合相關部門開展調查，將及時向社會公布情況。

父親舉報 涉事兩學生家長道歉 該家長透露，10歲兒子小強（化名）本月16日上完校外繪畫輔導班後，對前來接他的家人哭訴在學校遭遇同學毆打。他在校內遭同班兩名男同學小軒及小壯（均為化名）凌辱，涉及被毆打、強迫舔對方生殖器、肛門等惡劣行為，甚至用生殖器侵犯他。其中小軒早在2年級時開始凌辱小強。

小強父親之後根據兒子口述憤而寫下事件經過，當晚將此事告知校方。在校方安排下，三方家長翌日在學校會面。涉事兩名學生的家長在小強父親印製的事件經過資料上，分別代其子寫下道歉話語，並表示願承擔相關檢查費用。小強父親指出，取得這份道歉資料後，他還要求對方家長及校方公開道歉，但未獲有效回應。