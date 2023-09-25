醫院宣傳胃轉流治糖尿 34患者手術後傷殘

有受害人身亡 57名苦主提訴訟 湖南省長沙市泰和醫院多年前大肆宣傳，一種名為「胃轉流」手術能夠徹底根治糖尿病，讓患者從此擺脫依賴藥物煩惱。多名患者術後出現嚴重胃出血等情況，其中34人更被診斷為九級傷殘，更有人不幸離世，觸發57名病人及家屬興訟。內媒昨天報道，湖南省衞健委已介入調查。

其中一名死者弟弟黃明（化名）日前受訪時稱，泰和醫院團隊2019年前往雲南省文山州舉辦多場宣傳「胃轉流」手術講會。

胃部開刀管道連接腸道 他指院方在宣傳冊中提到，上述手術在2004年獲引進中國，院方醫生團隊已改良創造適合亞洲人體質版本手術，不過患者須經嚴格醫學檢測，只有符合條件人士才可接受手術，此後可以停針停藥，甚至可吃水果及甜食。

當談及何謂「胃轉流」手術時，黃明稱：「簡單來說，就是在胃部開一個口子，通過管道連接腸子，讓食物更快排泄，從而降低糖分吸收。」他指哥哥2019年5月在其他病人鼓勵下，前往泰和醫院接受手術，約3個月後出現肚屙、胃出血及急劇消瘦等情況，直至翌年農曆新年左右因嚴重胃出血入院，兩兄弟數天後陰陽永隔。

大量患者術後反映接受「胃轉流」手術後身體狀況明顯轉差，部分人更被診斷為傷殘。他們的醫療鑑定報告認定，泰和醫院在甚至存在手術禁忌症情況下施以胃腸短路手術，不符合治療指南且存在過錯。截至近日，9人在二審獲判勝訴，6人在一審取得勝訴，正等待二審結果，另外16人完成司法鑑定正等待一審開庭，餘下26人正在訴前委託司法鑑定階段。

醫院指律師煽動打官司 面對病人及家屬質疑，泰和醫院負責人認為，患者代理律師為了利益煽動訴訟，而醫院原有代理律師不專業且「躺平」代理，結果導致目前局面，將等待湖南省衞健委調查結果。內媒有文章提醒病人及家屬需謹慎選擇醫療服務，而醫院也需建立完善質量管理體系等，應推動醫療行業全面改革。本報綜合報道