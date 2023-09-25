台中士偽造會議紀錄罪成

台灣陸軍十軍團第五地區支援指揮部鍾姓中士，2021年11月沒有召開裝備檢查相關會議，事後偽造會議紀錄及簽到簿，冒簽連長等9人姓名。當地傳媒上周五報道，他遭台中地方法院裁定偽造文書罪罪成，被判刑一年兩個月，緩刑3年。（綜合報道）