兩岸國際

台中士偽造會議紀錄罪成

台灣陸軍十軍團第五地區支援指揮部鍾姓中士，2021年11月沒有召開裝備檢查相關會議，事後偽造會議紀錄及簽到簿，冒簽連長等9人姓名。當地傳媒上周五報道，他遭台中地方法院裁定偽造文書罪罪成，被判刑一年兩個月，緩刑3年。（綜合報道）
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