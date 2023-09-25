9月25日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月25日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
河南惡犬噬童派出所追緝
河南省安陽市滑縣上官鎮一名女童上周四在路邊玩耍時，遭一隻來歷不明黑狗咬傷，遂大喊「爸爸」；一名男子隨後趕至，猛踹黑狗並成功將其驅離。當地多名居民表示，他們之前沒有見過該隻黑狗。內地傳媒上周六報道，據稱黑狗已經咬傷多人，轄區派出所派人搜尋其下落。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230925-0925_00178_031/河南惡犬噬童派出所追緝
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc