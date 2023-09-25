河南惡犬噬童派出所追緝

河南省安陽市滑縣上官鎮一名女童上周四在路邊玩耍時，遭一隻來歷不明黑狗咬傷，遂大喊「爸爸」；一名男子隨後趕至，猛踹黑狗並成功將其驅離。當地多名居民表示，他們之前沒有見過該隻黑狗。內地傳媒上周六報道，據稱黑狗已經咬傷多人，轄區派出所派人搜尋其下落。（綜合報道）