山東搗假茅台 11人被捕

【本報綜合報道】山東省煙台市牟平區警方上周六表示，今年6月破獲一宗涉嫌銷售假冒茅台註冊商標的商品案，搗破3個製假售假犯罪團夥，逮捕11名疑犯，查獲132箱假茅台酒。假酒由收購散裝酒再灌裝而成，茅台酒廠工人充當「中間商」。

經酒廠工人購入 一間企業去年10月與並無拿貨途徑的茅台酒廠工人趙×樂簽訂購銷合約，購買600箱飛天茅台酒，並支付酒款684萬元（人民幣‧下同，約733萬港元）。第一批飛天茅台酒的92箱今年1月發往牟平區，該企業工作人員現場驗收時，發現該批貨有異，隨即退回並報警。由於已經退貨沒有實物，警方未能夠即時立案，但獲悉還有40箱發往該企業的廣東省深圳市分公司，隨即前往調查取證。

牟平警方今年2月對趙×樂涉嫌販售仿冒註冊商標的商品案正式立案調查，翌月將其刑事拘留，涉及包材、收購、灌裝等製假售假多個環節的其餘10名疑犯相繼落網，案件移訴至檢察機關。警方指出，趙×樂銷售的都是找人收購散裝酒進行二次灌裝後包裝而成假茅台，收購的散裝酒每斤介乎180元至800元（193港元至857港元），假茅台以千元價格銷售。