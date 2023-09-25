大陸教科書錯把台灣列鄰國

【本報綜合報道】中國大陸有統一配發的教學輔導資料近日被揭發把台灣與北韓並列，標註為選擇題鄰國選項。山東省青島市一名學生發現此問題，周日指涉事的中國大百科全書出版社就排版製作疏忽、編輯校訂粗心致歉，並開始回收相關書本。

出版社致歉回收

就讀公立中學的張同學發現，中國大百科全書出版社所屬知識出版社出版的《初中總複習手冊‧地理》練習題出現上述問題，遂在短片平台反映；其後轉發出版社透過官方抖音號發布的情況說明，指出練習題目為地圖上中國14個陸上鄰國依所標示字母填寫國名，其中A標註在北韓，書中所附標準答案也是北韓。惟因排版製作疏忽，地圖上台灣處誤加一個A，出版社承認編校把關不嚴，未能夠發現，給讀者造成誤解，對此深表愧疚和歉意。