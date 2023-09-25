兩岸國際

貴州煤礦起火 16人死亡

【本報綜合報道】貴州省盤州市盤關鎮山腳樹煤礦昨日發生事故，16人一度受困；經初步核實，全數受困人士死亡。
事發早上8時10分左右，煤礦運輸膠帶起火，導致多人受困。經礦山救護隊施救後，火勢現已撲滅，起火地點溫度及氣體恢復正常，但受困人士已經沒有生命體徵。
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