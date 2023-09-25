侯友宜放長假參選 民進黨促辭職

【本報綜合報道】台灣新北市政府上周六宣布，因帶職參選總統而被綠營批評的國民黨籍市長侯友宜，當天開始放長假，周三的市長施政報告料將缺席。民進黨多名市議員指摘他早已無心市政，強烈要求直接辭職。

國民黨批評雙重標準 市政府人事處長林正壹表示，侯友宜有77天假期，另外可以請「扣薪事假」，他完成請假程序並向行政院報備，請假期間由副市長劉和然代理市長職務。當地傳媒周日指，侯友宜請假長達113天，是近年請假參選最久的直轄市長，也是在地方議會法定會期中，未說明其編列下年度市政府總預算而投入選戰的第一人。侯友宜競選辦公室原本考慮到屏東大火事故，打算遲幾天公布，但內部討論後作出上述決定。

民進黨市議員卓冠廷批評，新北市這幾個月沒有市長早已是事實，認為侯友宜是逃避列席市議會，不用施政報告也不用答詢。市議員陳乃瑜批評，侯友宜連請假都突襲，趁屏東火災在市議會開議前夕公然落跑，是「民主之恥、新北市民的負心漢」。新北市議會國民黨團副書記長江怡臻指，侯友宜並非帶職參選的首例，民進黨的批評是雙重標準。