國鐵單日售近2700萬票創新高

【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）上周六表示，上周五鐵路售票量達到2,695.2萬張，創下單日售票量歷史新高。自本月13日至22日，鐵路累計發售1.99億張車票；至於下月1日至4日各個方向火車票充足。

國鐵集團客運部負責人稱，鐵路售票量再創新高，主要是上周五開始發售下月6日回程高峰車票，又恰逢周末當天出行旅客增多，同時鐵路部門增開的列車車票陸續開售，客座能力進一步增加。該負責人表示，從上周五售票情況來看，高峰期熱門方向熱門車次車票緊張，部分方向仍然有餘票。

該負責人建議，還未買到車票的旅客可靈活選擇錯峰出行或避開熱門時段車次，鐵路部門增開的夜間高鐵部分車次有餘票，少數運行時間相對較長、始發終到時刻較早或較晚的車次也有餘票。根據以往規律，列車開車前一至兩天，有一些旅客行程變更辦理改簽退票，建議候補購票的旅客延長候補截止時間，可以增加候補購票成功率。旅客還可及時關注鐵路部門增開列車的售票資訊，第一時間購票。