屏東高球廠奪命火 消防局長受質疑

憑藉關係上任 辯稱專注內勤 經過28小時，台灣屏東縣屏東市科技產業園區明揚國際廠房大火前晚終於熄滅，至今釀成10人死亡，包括4名消防員，另有107人受傷。明揚國際母公司明安董事長鄭錫潛昨天率領其他3名高層鞠躬道歉，承諾成立信託基金協助傷者及死者家屬，又指明揚身為在地企業絕對會就事件負責到底。

涉事高爾夫球廠房上周五下午5時31分起火，其後發生爆炸。當火勢前晚9時56分熄滅後，大批消防員開始搜救工作，直至翌日清晨6時10分左右在廠房二樓發現一具男性遺體。相隔個多小時，他們在同一樓層發現另一已碳化遺體，暫未清楚死者性別，需進一步對比身份。踏入昨天下午，消防員再發現多一具遺體，家屬憑其身上佛珠確認死者身份，即代表現場已無失蹤者。

已尋回3名失蹤工人遺體 事故發生後，屏東縣消防局長許美雪第一時間稱，由於消防員到場灑水觸發爆炸，直至翌日才改口承認「現場來不及射水就發生爆炸」。面對外界質疑她根本不適合當屏東縣消防局長，她昨天重申已在消防單位從基層起工作廿多年，只是沒有參與外勤救災行動，具備消防常識，又指自己會認真考慮去留問題，不會戀棧職位。

然而，台媒質疑許美雪是總統府前秘書長、立法院前院長及內政部前部長蘇嘉全妻子洪恆珠同學，憑此關係當上屏東縣消防局長。被問及會否換人時，屏東縣縣長周春米昨天重申，當地消防局目前優先救災救人，不會迴避事故調查及責任檢討，並懇請各界支持，讓消防能夠心無旁騖救災。

另一方面，鄭錫潛昨天聯同明安總經理周益男、明揚董事長劉安晧及明揚總經理呂英誠昨天下午3時出席記者會，交代火災事件相關事宜。鄭錫潛稱，是次事故造成明揚員工及消防員傷亡，導致社會不安，明揚為此表達最誠摯道歉，並且帶領眾人一起鞠躬道歉。

當談及信託基金具體金額時，一眾高層稱還在規劃，未來會對外公布。對於有員工抱怨廠房環境存在問題，明揚代表強調有向員工提供口罩及定期身體檢查，又指公司針對廠內粉塵問題設有監控系統，也特別就此檢測員工健康。劉安晧則重申，公司會繼續支援傷者醫療及就業問題，一定會負責到底，又指金錢來自員工努力，應回饋員工身上，絕不會戀眷身外物。本報綜合報道

許美雪 （左起）周益男、劉安晧、呂英誠及鄭錫潛鞠躬道歉。