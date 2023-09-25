菲指摘華海警 黃岩島設屏障阻捕魚

【本報綜合報道】菲律賓漁業和水產資源局日前派出船隻，駛入與中國有主權爭議的南海黃岩島水域，向菲方漁船提供補給。在場巡邏的中國海警船15次以無線電廣播驅趕菲方船隻，有菲律賓漁民更指中方快艇撞擊其漁船。菲律賓海岸防衞隊昨日披露事件時強烈譴責，指中國海警在黃岩島水域設浮動屏障，阻止菲方漁船捕魚。

菲船闖領海 中方提警告 事發上周五，菲律賓漁業和水產資源局船隻達圖—班考號（Datu Bankaw）駛至黃岩島外，向50多艘菲律賓漁船提供定期日用品和燃料補給，讓它們停留海上更長時間。菲律賓海岸防衞隊人員和外國記者乘搭達圖—班考號，在黃岩島附近發現浮動屏障，估計長300米；當該船抵達黃岩島附近，發現3艘中國海警硬殼充氣艇和民兵艇上人員正在安裝浮動屏障。

期間，4艘中國海警船以無線電廣播指摘，達圖—班考號和菲律賓漁船違反國際法和中國法律，命令它們立即離開中國領海。達圖—班考號回應中方全部廣播，聲稱它在菲方領海執行例行巡邏。該船12名船員未有理會中方警告，繼續向漁船分發60噸燃料和食品包。中國海警船期間發現達圖—班考號上有媒體人員，與該船保持安全距離，最終離開。

法國媒體報道，菲律賓漁民薩塔姆（Arnel Satam）上周五試圖駕駛木製漁船衝向黃岩島淺灘，遭中國海警快艇追趕。薩塔姆稱自己經常這樣做，中國海警當天較早前已經追趕並撞擊其漁船，他只是嘲笑對方。

其他菲律賓漁民聲稱，過去遭中國船隻追趕和發射水炮，甚至被割斷船錨。有菲律賓漁民一天前乘小船駛入黃岩島淺灘，中國海警硬殼充氣艇上人員持武器驅趕。