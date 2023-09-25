美尋求在菲沿海擴大軍事部署

【本報綜合報道】早前傳出美國和菲律賓準備升級接近台灣的機場和海軍基地，美方可能尋求進入更多菲方基地。日本傳媒上周六報道，美菲開始討論擴大美國在菲律賓東部沿海地區的軍事部署，可能在現有協議9座基地以外區域開放更多基地。

美商討進入菲方更多基地 知情人士透露，美菲兩國相關討論目前屬於初步，但選擇的地點可能在現有開放基地以外的區域，包括在菲律賓東岸中部薩馬島、萊特島，呂宋島南端比科爾和棉蘭老島東部。美國國防部表示，目前沒有新計劃可公布。根據2014年簽署的美菲《加強防務合作協議》，美軍可以進入9個菲軍事基地，其中7個在呂宋島和巴拉望島。

另一方面，聯合國大會上周五在美國紐約舉行期間，美國國務卿布林肯、菲律賓外交部長馬納羅與日本外務大臣上川陽子舉行三方會議，商定針對在東海和南海持續活動的中國強化威懾，同時強調繼續批評中方違反國際法的行為，包括在南海妨礙菲方船隻航行。布林肯表示，美日菲三國致力於維護一個自由及開放的印太地區。