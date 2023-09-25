南海角力 中美競建水下監控網絡

【本報綜合報道】中美兩國展開全面軍事角力，雙方在海軍的發展競爭日趨激烈。英國傳媒上周四報道，美國正在對水下監視網絡，展開1950年代以來最大規模的改造，加強追蹤解放軍潛艇的能力；中國也建造類似反潛的水下監控網絡，不但在南海鋪設配備傳感器的海底電纜，更建立一支無人艦隊在水面及水下搜索敵方潛艇。

美國在冷戰時期研發聲學監視系統，旨在探測及追蹤極具威脅的前蘇聯潛艇；它後來改稱為整合水下監視系統，並隨着前蘇聯解體及冷戰結束，數據處理設施由高峰期31個大減至兩個，分別設在西岸華盛頓州及東岸維珍尼亞州。這些水下監視站原本稱為海軍海洋處理設施，去年針對中國海軍威脅，改稱為戰區水下監視指揮部。報道指，改造計劃的開支涉及數十億美元，包括對現有水下聲學監視電纜現代化。

美投巨資 華強化反潛能力 與此同時，報道引述美國海軍消息指，中國正在建造名為水下長城的反潛網絡，該系統在南海的海床鋪設電纜，並裝有聲納監聽傳感器。此外，中國科學院2018年曾經公布正在操作兩個水下傳感器，一個在已知全球海洋最深處馬里亞納海溝挑戰者深淵，另一個位於西太平洋島國密克羅尼西亞雅浦島附近；中方對外宣稱這些傳感器用作科學研究，美國海軍消息指它們也可以探測關島海軍基地附近的美方潛艇。

2021年10月2日，美國海軍攻擊核潛艇康涅狄格號在南海潛航期間撞上海底山，造成11名船員受傷，艦首位置嚴重受損；它今年正式開始維修工程，預計最快2025年9月完成。外界認為事件反映南海的水下軍事角力劇烈，促使中方強化反潛能力。